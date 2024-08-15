Главком ВСУ Сырский: Украина создает военную комендатуру в Курской области

Украина создает военную комендатуру на части территории Курской области России, контролируемой украинскими военными. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об этом на Ставке под руководством президента Владимира Зеленского.

По словам украинских властей, комендатура создана для «поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения». Ее руководителем назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Украина хочет вывозить россиян в Сумы

Министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что с военными прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских лиц из Курской области в Сумскую. Также там допустили и открытие обратного коридора.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Относительно гуманитарного коридора в сторону России: такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. Пока такого запроса не поступало», — добавляла Верещук.

Накануне она также заявляла, что Украина планирует создать «зону безопасности» в Курской области и должна быть готова к приему россиян «в связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях» российского региона. В ее министерстве призвали жителей российского региона, которым нужна гуманитарная помощь или же «хотят эвакуироваться на Украину», обращаться по телефонам или электронной почте.

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Верещук пообещала, что Украина будет соблюдать все нормы международного гуманитарного права, а также что допустит международные гуманитарные организации в эту зону «с целью реагирования и мониторинга ситуации».

В Госдуме в ответ усомнились в умственных способностях Верещук

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жестко раскритиковал заявление Ирины Верещук.

«Пусть Киев готовит для себя зону, я уж не знаю, как ее назвать, но это явно не зона безопасности при таких заявлениях. Курск — исконно русская земля, это субъект Российской Федерации. Когда вице-премьер Украины вот такое говорит, я очень сильно сомневаюсь в ее умственных способностях», — заявил Колесник.