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10:52, 15 августа 2024Бывший СССР

В России жестко ответили на планы Киева создать «зону безопасности» в Курской области

Депутат Колесник раскритиковал планы Киева создать особую зону в Курской области

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление Киева о планах создать в Курской области «зону безопасности». В разговоре с «Лентой.ру» депутат жестко раскритиковал соответствующее заявление министра по вопросам реинтеграции Украины Ирины Верещук.

Ранее Верещук заявила, что Украина планирует создать особую «зону безопасности» в Курской области. «С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — писала она.

«Пусть Киев готовит для себя зону, я уж не знаю, как ее назвать, но это явно не зона безопасности при таких заявлениях. Курск — исконно русская земля, это субъект Российской Федерации. Когда вице-премьер Украины вот такое говорит, я очень сильно сомневаюсь в ее умственных способностях», — заявил Колесник.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в российском регионе начались 6 августа и продолжаются до сих пор. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Сообщалось, что под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов.

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Комментируя ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пытаются достичь стратегических целей операцией в Курской области. Он добавил, что ситуация на фронте обсуждалась в том числе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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