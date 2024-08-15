Маск предложил Трампу потанцевать с ним

Маск пригласил Трампа потанцевать после публикации созданного ИИ ролика

Американский миллиардер Илон Маск пригласил бывшего президента Дональда Трампа потанцевать с ним после публикации ролика, созданного искусственным интеллектом. Соответствующее предложение он озвучил на своей странице в соцсети X.

«Я в деле и в реальной жизни, если Дональд Трамп готов!» — написал предприниматель.

Речь идет о ролике, опубликованного накануне. На видео двое мужчин с лицами Маска и Трампа танцуют под песню «Stayin' Alive». «Хейтеры скажут, что это искусственный интеллект», — подписал ролик Маск.

Незадолго до этого предприниматель провел интервью с Трампом на площадке Spaces в соцсети Х. По словам Маска, интервью собрало около одного миллиарда просмотров.