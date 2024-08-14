Маск станцевал с Трампом с помощью нейросети

Маск поделился обработанным нейросетью видео, в котором он танцует с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск поделился видео с двумя танцующими мужчинами, к которым нейросеть пририсовала лица самого Маска и кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Пост опубликован в социальной сети Х.

«Хейтеры скажут, что это искусственный интеллект», — написал Маск, комментируя обработанный нейросетью ролик.

В подписи к видео предприниматель также попросил читателей подтвердить, что у него и Трампа «отличные движения».

Ранее американский миллиардер провел интервью с Трампом на площадке Spaces в соцсети Х. По словам Маска, интервью собрало около одного миллиарда просмотров.

В июле Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию бывшего американского президента.