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19:13, 14 августа 2024Мир

Маск станцевал с Трампом с помощью нейросети

Маск поделился обработанным нейросетью видео, в котором он танцует с Трампом

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск поделился видео с двумя танцующими мужчинами, к которым нейросеть пририсовала лица самого Маска и кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Пост опубликован в социальной сети Х.

«Хейтеры скажут, что это искусственный интеллект», — написал Маск, комментируя обработанный нейросетью ролик.

В подписи к видео предприниматель также попросил читателей подтвердить, что у него и Трампа «отличные движения».

Ранее американский миллиардер провел интервью с Трампом на площадке Spaces в соцсети Х. По словам Маска, интервью собрало около одного миллиарда просмотров.

В июле Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию бывшего американского президента.

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      Елизавета Мытарева
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