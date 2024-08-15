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10:42, 15 августа 2024Экономика

Международным морским перевозкам предсказали сильный удар

Reuters: крупная забастовка может парализовать работу портов от Техаса до Мэна

Фото: Loren Elliott / Reuters

Международные морские грузоперевозки могут забуксовать на несколько недель или даже месяцев из-за забастовки, которую с 1 октября пообещала объявить Международная ассоциация грузчиков. Об этом сообщает Reuters.

Такие крупные представители розничной торговли, как Walmart, уже начали спешно завозить большие партии товаров до того, как 30 сентября истечет срок действия профсоюзного контракта, охватывающего около 45 тысяч докеров в трех десятках морских портов от Техаса до Мэна. В свою очередь, Международная ассоциация грузчиков, представляющая этих рабочих, пообещала объявить забастовку, если не будет заключен новый контракт.

Аналитики копенгагенской консалтинговой компании Sea-Intelligence выяснили, что даже если забастовка продлится один день, то на устранение возникших из-за нее задержек может потребоваться от четырех до шести дней. Двухнедельная забастовка может привести к тому, что порты не вернутся к нормальной работе до 2025 года.

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Тем временем стратегия ранней доставки уже обошлась грузоотправителям в крупную сумму. Цена на спотовом рынке вне контракта на отправку 40-футового контейнера на восточное побережье США с Дальнего Востока превысила 10 тысяч долларов в начале июля по сравнению с 2100 долларами в начале апреля.

В начале июня сообщалось, что грузоперевозки из Китая резко подорожали по причине острого дефицита контейнеров. Спотовые ставки на контейнерные перевозки увеличились вдвое с начала года. В последнем месяце весны они выросли в цене на 50 процентов. Ситуацию объясняют конфликтом в Красном море. Из-за нападений йеменских хуситов суда вынуждены идти в обход мыса Доброй Надежды. Такое удлинение рейсов привело к росту числа контейнеров, находящихся в пути.

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      Кирилл Луцюк
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