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19:01, 15 августа 2024Россия

Мощные взрывы на месте крушения бомбардировщика под Иркутском сняли на видео

Mash: на месте крушения Ту-22М3 под Иркутском произошли мощные взрывы

На месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе поселка Михайловка Иркутской области произошло минимум три мощных взрыва. Об этом сообщил Mash в Telegram.

Предположительно, два взрыва сняли на видео местные жители, находившиеся неподалеку от места крушения. На кадрах видно яркие вспышки и поднимающиеся в ночное небо на многометровую высоту языки пламени и дым.

Ранее в сети появилось видео с моментом крушения Ту-22М3. На записи видно, что самолет загорелся в воздухе.

Минобороны России сообщило о крушении бомбардировщика в Иркутской области вечером 15 августа. По информации ведомства, самолет упал в безлюдной местности при выполнении планового полета. Причиной авиакатастрофы, предварительно, стала техническая неисправность. Экипаж Ту-22М3 успел катапультироваться. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, всех четверых пилотов нашли.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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