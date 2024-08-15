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09:39, 15 августа 2024Из жизни

Двое подростков на мотоцикле попытались ограбить прохожего и внезапно получили отпор

В Бразилии мужчина отнял пистолет у грабителя и застрелил его

В Бразилии попытка уличного ограбления завершилась фатально для одного из преступников: грабители внезапно получили отпор от жертвы. На видео происшествия обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах с камер уличного наблюдения, снятых в начале августа в городе Гуарульюс, штат Сан-Паулу, видно, как мужчина прощается с коллегой и идет домой, а затем к нему подъезжают двое подростков на мотоцикле. Сидящий сзади юноша наставляет на прохожего пистолет, и тот отдает ему мобильный телефон. Сразу после этого он внезапно бросается на обидчика, отнимает у него пистолет и сбивает его и его сообщника с ног.

После этого мужчина несколько раз стреляет в грабителя, а также в водителя мотоцикла, однако последнему удается скрыться с места преступления. Мужчина также убегает с места перестрелки.

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Позже подростка, получившего ранения в плечо и левую руку, доставили в больницу, спасти его не удалось. Его сообщника пока разыскивают. Полиция установила личность жертвы ограбления: его зовут Отавио Рибейру. Мужчину доставили в полицейский участок, допросили и отпустили. Ему также вернули кошелек и мобильный телефон.

Согласно ежегодному отчету Бразильского форума общественной безопасности, в 2023 году по всей стране было украдено 937 294 мобильных телефона. По их расчетам, в среднем в Бразилии происходит 107 таких краж или ограблений в час.

Ранее сообщалось, что в Аргентине двое мужчин пытались ограбить женщину и оказались в больнице, так как она смогла дать им отпор. Обоих нападавших задержали, им оказалось 18 и 19 лет.

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      Екатерина Лобанова
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