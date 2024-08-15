Пилот отказался от посадки в горах и признался пассажирам в отсутствии нужных навыков

DM: пилот Alaska Airlines не смог приземлиться в горном аэропорту и сменил курс

Пилот авиакомпании Alaska Airlines не смог приземлиться в американском аэропорту, который находится в горах, и сменил курс. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Сан-Франциско в Джексон-Хоул, США. Во время полета пилот признался пассажирам в отсутствии нужных навыков и отказался от посадки в сложной местности. Он перенаправил воздушное судно в Солт-Лейк-Сити, который находится на расстоянии в 466 километров.

Один из пассажиров рейса рассказал на форуме Reddit, что ему и другим путешественникам пришлось ждать на взлетной полосе, пока не был найден новый пилот. «В итоге мы приземлились примерно на три часа позже, чем предполагалось, из-за неквалифицированного пилота?» — задался вопросом пользователь сети.

Аэропорт Джексон-Хоул расположен на высоте более 1,9 тысячи метров. Пилотам предъявляются дополнительные требования для посадки в нем из-за гористой местности, короткой взлетно-посадочной полосы и условий сдвига ветра.

В январе сообщалось, что российский пилот бизнесджета Falcon 10, упавшего в Афганистане, оказался под угрозой тюрьмы. По одной из версий, воздушное судно разбилось из-за ошибки в пилотировании.

