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11:11, 15 августа 2024Силовые структуры

Поимка двух россиян за подготовку теракта в здании УВД Тобольска попала на видео

ФСБ России показала кадры задержания готовивших в Тобольске теракт россиян
Начало событий в новости Двоих готовивших теракт на объекте органов внутренних дел россиян арестовали

ФСБ показала оперативное видео задержания двух жителей Тюменской области, готовивших теракт в здании УВД Тобольска. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики скручивают на улице молодого человека и он говорит, что спрятал бомбу. Робот вынимает мешок со взрывным устройством.

Суд арестовал двоих террористов. Им предъявлено обвинение. По версии следствия, тюменцы через мессенджер связались с неустановленным лицом и договорились совершить теракт в административном здании органов внутренних дел в Тобольске. Для осуществления этого плана они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство, однако довести дело до конца они не смогли, так как сотрудники ФСБ их задержали.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тобольске Тюменской области.

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      Любовь Ширижик
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      Продолжение в новости Задержанный за подготовку теракта в УВД Тобольска рассказал о спрятанной бомбе
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