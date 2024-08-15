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11:38, 15 августа 2024Силовые структуры

Задержанный за подготовку теракта в УВД Тобольска рассказал о спрятанной бомбе

ФСБ: готовивший теракт в УВД Тобольска признался, что спрятал бомбу
Начало событий в новости Поимка двух россиян за подготовку теракта в здании УВД Тобольска попала на видео

Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Задержанный за подготовку теракта в УВД Тобольска мужчина признался, что спрятал бомбу. Об этом он заявил во время задержания, передает РИА Новости.

На обнародованном ФСБ оперативном видео заметно, как силовики скрутили на улице молодого человека, после чего он рассказал о спрятанном взрывном устройстве. Робот извлек из тайника черный мешок с бомбой.

Суд арестовал двоих террористов. Им предъявлено обвинение.

По версии следствия, двое тюменцев через мессенджер связались с неустановленным лицом и договорились совершить теракт в административном здании органов внутренних дел в Тобольске. Для осуществления этого плана они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство, однако довести дело до конца они не смогли, так как сотрудники ФСБ их задержали.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тобольске Тюменской области.

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      Любовь Ширижик
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