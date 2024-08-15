Появилась информация о жертвах столкновения двух истребителей во Франции

При столкновении двух истребителей Rafale на северо-востоке Франции погибли два пилота. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х.
Он рассказал, что жертвами аварии стали капитан Себастьян Мабира и лейтенант Маттис Лоренс.
О трагедии стало известно в среду, 14 августа. Истребители столкнулись в департаменте Мерт и Мозель. Сообщалось о проведении поисково-спасательных работ по спасению пилотов, которые «могли катапультироваться еще до катастрофы».
Позднее французский министр обороны Себастьен Лекорню рассказал о спасении одного пилота.