Появилась информация о жертвах столкновения двух истребителей во Франции

Макрон: два пилота погибли при столкновении истребителей Rafale во Франции

При столкновении двух истребителей Rafale на северо-востоке Франции погибли два пилота. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Он рассказал, что жертвами аварии стали капитан Себастьян Мабира и лейтенант Маттис Лоренс.

О трагедии стало известно в среду, 14 августа. Истребители столкнулись в департаменте Мерт и Мозель. Сообщалось о проведении поисково-спасательных работ по спасению пилотов, которые «могли катапультироваться еще до катастрофы».

Позднее французский министр обороны Себастьен Лекорню рассказал о спасении одного пилота.