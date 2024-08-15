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12:09, 15 августа 2024Россия

Соратник Кадырова заявил о снятии резервов ВСУ с передовой

Генерал Алаудинов: ВСУ продолжают снимать резервы с передовой в Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

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С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

15 августа Алаудинов заявил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается. «Обстановка у нас нормальная, рабочая (...) На участках наших (...) мы уничтожили противника, продавились вперед», — сообщил генерал.

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      Никита Абрамов
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