Созданная в Перми программа перестанет работать в России из-за санкций

Программа Miro перестанет работать в РФ и Белоруссии из-за санкций с 12 сентября

Платформа для организации рабочего пространства Miro, созданная в Перми, перестанет работать в России и Белоруссии с 12 сентября из-за санкций США и Евросоюза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании.

В компании пояснили, что в соответствии с юридическими обязательствами больше не могут обслуживать клиентов, которые зарегистрированы «в запрещенном регионе».

Ранее Соединенные Штаты запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России. Под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области информационных технологий, а также услуги IT-поддержки и облачные услуги для нескольких категорий программного обеспечения (ПО). В их число вошло ПО для управления предприятием и для проектирования и производства.