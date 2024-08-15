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02:26, 15 августа 2024Наука и техника

Созданная в Перми программа перестанет работать в России из-за санкций

Программа Miro перестанет работать в РФ и Белоруссии из-за санкций с 12 сентября

Фото: Nick Morrison / Unsplash

Платформа для организации рабочего пространства Miro, созданная в Перми, перестанет работать в России и Белоруссии с 12 сентября из-за санкций США и Евросоюза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании.

В компании пояснили, что в соответствии с юридическими обязательствами больше не могут обслуживать клиентов, которые зарегистрированы «в запрещенном регионе».

Ранее Соединенные Штаты запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России. Под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области информационных технологий, а также услуги IT-поддержки и облачные услуги для нескольких категорий программного обеспечения (ПО). В их число вошло ПО для управления предприятием и для проектирования и производства.

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      Марина Совина
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