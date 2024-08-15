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14:39, 15 августа 2024Спорт

Стало известно о закрытии Нурмагомедовым долгов перед ФНС

Shot: Хабиб Нурмагомедов закрыл долги перед ФНС

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, спортсмен выплатил 320 миллионов рублей. Ранее сообщалось о том, что судебные приставы арестовали имущество Нурмагомедова. Речь шла о семейном доме в Дагестане и шести дорогостоящих автомобилях, среди которых Ferrari, Mercedes и BMW.

В июле стало известно, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной назывался долг 35-летнего бойца в размере более 300 миллионов рублей.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2021 году.

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      Алексей Гусев
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