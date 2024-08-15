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00:23, 15 августа 2024Бывший СССР

Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с Россией

Украинский омбудсмен Лубинец сообщил об обсуждении обмена пленными с Россией

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил об обсуждении темы обмена военнопленных с российской коллегой Татьяной Москальковой. Омбудсмен написал об этом в своем Telegram-канале, приложив фрагмент интервью.

«Обмен информацией продолжается. (...) Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — высказался Лубинец.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не сообщала о новых контактах по обмену пленными с украинским коллегой.

Ранее группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятая в плен военнослужащими Российской армии, заявила о желании сражаться против Киева. В видеообращении украинские солдаты отказались от обмена и озвучили одну просьбу.

До этого в Курской области российские военнослужащие взяли в плен группу из пяти солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данным российских силовых структур, трех украинцев, а затем еще двух их сослуживцев взяли в плен возле села Малая Локня.

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      Маргарита Пименова
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