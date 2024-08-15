Управляемый снаряд для «Коалиции-СВ» испытают

«Ростех»: управляемый снаряд для САУ «Коалиция-СВ» проходит испытания

Управляемый артиллерийский снаряд для новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» проходит испытания. Об этом представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») сообщил РИА Новости.

«Изделия проходят испытания», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о разработке и испытаниях нового управляемого боеприпаса для «Коалиции».

САУ «Коалиция-СВ» впервые представили в 2015 году. Машина на шасси танка Т-90 получила орудие 2А88 калибра 152 миллиметра. Дальность стрельбы «Коалиции» составляет около 70 километров.

В декабре гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне специальной военной операции. Установка сможет обеспечить преимущество над гаубицами производства стран НАТО по дальности.

В октябре госкорпорация заявила, что «Коалиция» прошла государственные испытания и готова к серийному производству. В САУ полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела.