Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:39, 15 августа 2024Наука и техника

Управляемый снаряд для «Коалиции-СВ» испытают

«Ростех»: управляемый снаряд для САУ «Коалиция-СВ» проходит испытания

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Управляемый артиллерийский снаряд для новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» проходит испытания. Об этом представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») сообщил РИА Новости.

«Изделия проходят испытания», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о разработке и испытаниях нового управляемого боеприпаса для «Коалиции».

САУ «Коалиция-СВ» впервые представили в 2015 году. Машина на шасси танка Т-90 получила орудие 2А88 калибра 152 миллиметра. Дальность стрельбы «Коалиции» составляет около 70 километров.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

В декабре гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне специальной военной операции. Установка сможет обеспечить преимущество над гаубицами производства стран НАТО по дальности.

В октябре госкорпорация заявила, что «Коалиция» прошла государственные испытания и готова к серийному производству. В САУ полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бомбардировщик рухнул в 100 метрах от федеральной трассы. Экипаж катапультировался

      Россиянам посоветовали не пить алкоголь после отпуска

      В США усомнились в изменении положения на фронте из-за операции в Курской области

      Эксперты обсудили противостояние информационной войне

      Россиянка съела материалы дела на глазах у следователя ради спасения сына-подростка

      Спор оконщиков и каменщиков на стройке закончился стрельбой и поножовщиной

      От ФИФА и УЕФА потребовали вернуть Россию

      Rutube запустил быстрый перенос контента с YouTube

      78-летний Сильвестр Сталлоне показал архивное фото в плавках

      В России представили безэкипажную «Мурену»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше