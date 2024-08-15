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13:14, 15 августа 2024Мир

В бундестаге объяснили отсутствие прогресса в расследовании «Северных потоков»

Депутат Котре: правительство ФРГ затягивает расследование по «Северным потокам»
Штеффен Котре

Штеффен Котре. Фото: Jörg Carstensen / DPA / Globallookpress.com

Правительство Германии намеренно затягивает расследование по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток», чтобы защитить настоящих преступников. Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, его слова приводит ТАСС.

«Я не вижу никакого реального прогресса в проводимом немецкой стороной расследовании. Причастные к этому лица являются козлами отпущения, пока преступники и заказчики в других государствах находятся под дополнительной защитой от преследования», — рассказал депутат.

По мнению Котре, истинной целью правительства ФРГ является защита настоящих преступников. Он подчеркнул, что «реальным раскрытием происшествия» было бы прямое указание на те государства, которые ответственны за взрывы. В частности, по его словам, «роль США однозначно присутствует».

Ранее сообщалось, что ЦРУ требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он согласился и отдал соответствующей приказ бывшему главнокомандующему Вооруженными силами республики Валерию Залужному, однако тот его проигнорировал.

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      Дарья Устьянцева
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