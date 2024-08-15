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17:22, 15 августа 2024Наука и техника

В «Ростехе» заявили о «нулевых» качествах британских танков

«Ростех»: у британских танков Challenger 2 качества «нулевые»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

У украинских танков Challenger 2 британского производства качества «нулевые». Об этом в Telegram заявила госкорпорация «Ростех».

В компании обратили внимание на распространившийся в сети ролик, в котором танк британского производства поражается российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). «Видео с БПЛА показывает, что один дрон-камикадзе сжег машину дотла. Главная причина: конструкция и защита этих танков не отвечает условиям современного поля боя», — утверждают в госкорпорации.

Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков по случаю открытия международного военно-технического форума «Армия-2024» заявил, что Великобритания разочаровалась в боевых качествах танков Challenger 2, которые применяют Вооруженные силы Украины.

В марте обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заметил, что Лондон поставил Киеву Challenger 2 без комплектов дополнительной брони.

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      Иван Потапов
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