В США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Германии ракет для ЗРК Patriot на $5 миллиардов

Госдеп США одобрил сделку по продаже Германии ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Как утверждается, немецкое правительство запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти. В Пентагоне при этом уточнили, что предполагаемая сделка послужит интересам внешней политики США путем поддержки их ключевого союзника в Европе.

Американский Конгресс уже уведомлен об этой сделке. У законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять окончательное решение.

Ранее депутат бундестага, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Амира Мохамед Али рассказала, что размещение ракет США в Германии может грозить войной в Европе и даже применением ядерного оружия.

Ранее сама Сара Вагенкнехт выступила с заявлением, что ракеты США не закроют брешь в обороне, а лишь сделают страну главной мишенью для России.

