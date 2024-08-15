В Татарстане самокатчики избили подростка за фотографию

В Татарстане подростки избили мальчика, заснявшего их вдвоем на самокате

В республике Татарстан подростки избили 14-летнего мальчика, который заснял их вдвоем на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в Альметьевске. Скаут по обслуживанию самокатов заметил, как два подростка катаются вдвоем на одном самокате, что запрещено правилами сервиса. Он сфотографировал нарушителей, однако те заметили это и решили ему отомстить — они подкараулили мальчика возле торгово-развлекательного центра «Панорама» и избили его, а также сломали ему телефон.

Пострадавший получил ушибы и ссадины по всему телу. Сейчас данным инцидентом занимаются правоохранительные органы.

Ранее в Первоуральске Свердловской области мужчина напал на школьника, катавшегося на самокате на площади Победы. На представленном видео житель подбежал к подростку, без лишних разговоров повалил его на землю и начал избивать.