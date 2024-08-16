Датский теннисист потерял сознание во время матча на турнире ATP

Датчанин Хольгер Руне потерял сознание во время матча второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати против португальца Нуно Боржеша. Об этом сообщает Punto de Break.
Инцидент произошел во втором сете, спортсмен упал в обморок на скамейке. Причиной, предположительно, стал тепловой удар. Руне оказали помощь врачи, после чего он смог продолжить игру. Встреча завершилась его победой со счетом 6:3, 7:6.
21-летний Руне занимает 16-е место в рейтинге ATP. В его активе четыре титула на турнирах под эгидой организации.
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