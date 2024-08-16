Датский теннисист потерял сознание во время матча на турнире ATP

Датский теннисист Руне потерял сознание во время матча на турнире ATP

Датчанин Хольгер Руне потерял сознание во время матча второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати против португальца Нуно Боржеша. Об этом сообщает Punto de Break.

Инцидент произошел во втором сете, спортсмен упал в обморок на скамейке. Причиной, предположительно, стал тепловой удар. Руне оказали помощь врачи, после чего он смог продолжить игру. Встреча завершилась его победой со счетом 6:3, 7:6.

21-летний Руне занимает 16-е место в рейтинге ATP. В его активе четыре титула на турнирах под эгидой организации.

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