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14:51, 16 августа 2024Экономика

Еще одна торговая сеть зафиксировала цены по просьбе ФАС

ФАС: DNS зафиксировал предельные цены на 75 товарных позиций

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сеть российских магазинов DNS зафиксировала предельные цены на ряд товаров по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о 75 позициях бытовой техники и электроники. По ним ретейлер установил специальные условия, которые будут действовать до конца сентября, однако могут быть продлены. Цены зафиксируют в 1233 населенных пунктах присутствия торговой сети DNS.

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В перечень товаров, стоимость которых не будет повышаться, вошли в том числе вещи, пользующиеся спросом в период подготовки детей к школе — компьютеры, сумки и рюкзаки для ноутбуков. Информация о цене по каждой позиции из перечня будет доступна в карточке товара, ФАС проконтролирует соблюдение добровольных обязательств магазинами.

ФАС 13 августа призвала магазины DNS, «М. Видео» и «Ситилинк» ограничить наценки на некоторые пользующиеся спросом модели электроники и бытовой техники. Кроме того, антимонопольщики призвали не забывать о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен.

Онлайн-ретейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» позднее заявил, что снизит цены на 160 позиций из 60 категорий в среднем на семь процентов. При этом ряд товаров станет значительно дешевле, так, цены на офисные полки снизятся на 49 процентов, на принтеры — на 27 процентов, на планшеты и ноутбуки — на 20 и 19 процентов соответственно.

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