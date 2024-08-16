Еще одна торговая сеть зафиксировала цены по просьбе ФАС

ФАС: DNS зафиксировал предельные цены на 75 товарных позиций

Сеть российских магазинов DNS зафиксировала предельные цены на ряд товаров по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о 75 позициях бытовой техники и электроники. По ним ретейлер установил специальные условия, которые будут действовать до конца сентября, однако могут быть продлены. Цены зафиксируют в 1233 населенных пунктах присутствия торговой сети DNS.

В перечень товаров, стоимость которых не будет повышаться, вошли в том числе вещи, пользующиеся спросом в период подготовки детей к школе — компьютеры, сумки и рюкзаки для ноутбуков. Информация о цене по каждой позиции из перечня будет доступна в карточке товара, ФАС проконтролирует соблюдение добровольных обязательств магазинами.

ФАС 13 августа призвала магазины DNS, «М. Видео» и «Ситилинк» ограничить наценки на некоторые пользующиеся спросом модели электроники и бытовой техники. Кроме того, антимонопольщики призвали не забывать о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен.

Онлайн-ретейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» позднее заявил, что снизит цены на 160 позиций из 60 категорий в среднем на семь процентов. При этом ряд товаров станет значительно дешевле, так, цены на офисные полки снизятся на 49 процентов, на принтеры — на 27 процентов, на планшеты и ноутбуки — на 20 и 19 процентов соответственно.