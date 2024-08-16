Появились подробности крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области

Обломки упавшего в Иркутской области Ту-22М3 разлетелись на несколько километров

Обломки бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, разлетелись на несколько километров. Подробности об авиакатастрофе приводит Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, военнослужащие изучают территорию Черемховского района. Местным жителям не дают подойти к обломкам ближе, чем на 50 метров и запрещают фотографировать.

Бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области близ федеральной трассы вечером 15 августа. По данным Минобороны, борт выполнял плановый полет. Экипаж катапультировался. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, одного из пилотов Ту-22М3 спасти не удалось.

На месте крушения бомбардировщика прогремело три взрыва. Один из них с близкого расстояния очевидцы сняли на видео. Помимо этого, в объектив камеры попало и место крушения бомбардировщика. Предварительной причиной происшествия назвали техническую неисправность.