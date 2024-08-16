Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 16 августа 2024Россия

Момент взрыва на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео

Опубликованы кадры момента взрыва на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области

В сети появились кадры момента взрыва на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышен громкий звук взрыва, за которым следует огненный шар пламени. Видеозапись сделана с близкого расстояния от места взрыва.

По информации издания, попавший на видео взрыв — третий по счету, который раздался на месте крушения воздушного судна у поселка Михайловка.

Бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области вечером в четверг, 15 августа. По данным Минобороны. борт выполнял плановый полет. Предварительной причиной происшествия там назвали техническую неисправность, экипаж катапультировался. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, одного из пилотов Ту-22М3 спасти не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о больших потерях ВСУ при атаке на Белгородскую область. Что помешало украинским солдатам?

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      Девушка проснулась с неожиданным предметом в постели и получила совет обратиться к врачу

      Обвиняемая по делу о фейках о Российской армии педиатр пыталась сбежать

      Момент взрыва на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео

      В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной за 20 лет

      В Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою

      Осужденный в России за госизмену рассказал о вербовке украинской спецслужбой

      Омбудсмен заявила об эвакуации 50 детей из опасных районов Курской области

      Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше