Момент взрыва на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео

Опубликованы кадры момента взрыва на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области

В сети появились кадры момента взрыва на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышен громкий звук взрыва, за которым следует огненный шар пламени. Видеозапись сделана с близкого расстояния от места взрыва.

По информации издания, попавший на видео взрыв — третий по счету, который раздался на месте крушения воздушного судна у поселка Михайловка.

Бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области вечером в четверг, 15 августа. По данным Минобороны. борт выполнял плановый полет. Предварительной причиной происшествия там назвали техническую неисправность, экипаж катапультировался. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, одного из пилотов Ту-22М3 спасти не удалось.