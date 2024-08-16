Опубликованы новые кадры с места крушения Ту-22М3 в Иркутской области

В сети появились новые кадры с места крушения Ту-22М3 в Иркутской области

В сети появились новые кадры с места крушения бомбардировщика Ту-22М3в Иркутской области. Их публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видны полностью выгоревшие обломки самолета. Единственная деталь, уцелевшая после крушения — киль. Очевидцы рассказали, что он упал на землю под углом 20-30 градусов.

Бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области вечером 15 августа. По данным Минобороны, борт выполнял плановый полет. Предварительной причиной происшествия назвали техническую неисправность, экипаж катапультировался. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, одного из пилотов Ту-22М3 спасти не удалось.

На месте крушения бомбардировщика прогремело три взрыва. Один из них с близкого расстояния очевидцы сняли на видео.