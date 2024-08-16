Росфинмониторинг внес адвокатов Алексея Навального в список террористов и экстремистов

Адвокаты Алексея Навального попали в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес уехавших за границу адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Ольгу Михайлову и Александра Федулова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие пункты появились в списке на сайте ведомства.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия и принимать участие в выборах.

Михайловой и Федулову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). По версии следствия, адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где сидел Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в руководстве.

16 августа Росфинмониторинг также внес в список террористов и экстремистов Марию Певчих и Киру Ярмыш (обе признаны в РФ иноагентами).