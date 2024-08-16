Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:08, 16 августа 2024Силовые структуры

Росфинмониторинг внес адвокатов Алексея Навального в список террористов и экстремистов

Адвокаты Алексея Навального попали в список террористов и экстремистов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Росфинмониторинг внес уехавших за границу адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Ольгу Михайлову и Александра Федулова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие пункты появились в списке на сайте ведомства.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия и принимать участие в выборах.

Михайловой и Федулову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). По версии следствия, адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где сидел Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в руководстве.

16 августа Росфинмониторинг также внес в список террористов и экстремистов Марию Певчих и Киру Ярмыш (обе признаны в РФ иноагентами).

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      Мужчина преследовал семью с двумя детьми в аэропорту и проник за ними в самолет

      Минобороны заявило о попытке прорыва мобильной группы ВСУ вглубь Курской области

      Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа

      Россиянин выиграл миллионы рублей в лотерею и не забрал приз

      У самолета с россиянами на борту пропала деталь из двигателя во время полета

      Малышева призналась в похудении с помощью уколов

      Волонтеры из ДНР погибли во время атаки ВСУ в Курской области

      В России подешевел бензин

      В оппозиции Молдавии предостерегли от вступления страны в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше