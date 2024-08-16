Тренер рассказала о влиянии физической активности на сон и похудение

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о влиянии физической активности на сон. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь заявила, что умеренная физическая активность положительно влияет на качество сна. По словам эксперта, после нее ускоряется засыпание, увеличивается время сна и уменьшается время пробуждения, что поддерживает метаболические процессы во время отдыха и приводит к плавному похудению.

Тренер рекомендовала проводить силовую или высокоинтенсивную тренировку за 4-5 часов до сна. «Тренировки повышают частоту сердечных сокращений и увеличивают выброс адреналина. Поэтому необходимо время, чтобы организм пришел в норму», — объяснила Соболь, отметив, что в противном случае сон будет неглубоким и беспокойным.

Ранее Соболь посоветовала простые упражнения для улучшения настроения. «Самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы», — поделилась тренер.