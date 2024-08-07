Фитнес-тренер объяснила девушкам необходимость тренировать спину

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как девушкам накачать красивую спину. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь объяснила, что мышцы спины необходимо прокачивать минимум раз в неделю, чтобы не только поддерживать здоровье позвоночника, но и иметь красивую осанку. «Для начала можно выполнить подтягивания на гравитроне. Затем можно сделать тягу горизонтального блока, тягу вертикального блока к груди, разведение гантелей в наклоне и завершить все гиперэкстензией», — поделилась специалист планом тренировки.

Соболь добавила, что во время тренировки спины также задействуется и шея. По ее словам, это помогает предотвратить возрастные изменения лица и шеи.

Ранее Соболь посоветовала простые упражнения для улучшения настроения. «Самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы», — отметила специалист.