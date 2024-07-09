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16:37, 9 июля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала простые упражнения для улучшения настроения

Фитнес-тренер Соболь посоветовала кардионагрузки для улучшения настроения

Фото: Murillo de Paula / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь посоветовала простые упражнения, которые улучшают настроение. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь рассказала, что любой спорт улучшает настроение, поскольку во время активности выделяется гормон счастья — эндорфин. Она объяснила, что благодаря этому улучшается эмоциональное состояние и происходит борьба со стрессом.

«Самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы. Бегать марафоны и проезжать десятки километров не стоит, достаточно одного часа кардио, чтобы поднять настроение», — отметила тренер. Также Соболь предложила обратить внимание на прыжки с хлопками.

Из медленных занятий эксперт предложила сделать выбор в пользу йоги или медленных вдохов и выдохов. Они помогут успокоиться и снять раздражение.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о подходящих для каждого темперамента тренировках. Холерикам и сангвиникам он предложил обратить внимание на командные виды спорта, флегматикам — выбрать индивидуальные занятия, а меланхоликам — отдать предпочтение йоге и пилатесу.

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      Дарья Коршунова
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