UniCredit усомнился в праве ЕЦБ ограничивать бизнес банка в России

UniCredit призвал ЕЦБ учитывать принцип «уважения частной собственности»

Руководство крупного итальянского банка UniCredit, продолжающего вести свой бизнес в России, подало иск против Европейского центробанка (ЕЦБ), в котором призвало регулятор учитывать принцип «уважения частной собственности». Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела высшего суда ЕС общей юрисдикции.

Иск против ЕЦБ был подан в конце июня 2024 года. В нем указывается в том числе несогласие с решением европейского регулятора ограничить бизнес-деятельность подразделений итальянского банка в России. Согласно документу, руководство UniCredit попросило суд полностью или частично аннулировать решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 года, в котором содержался призыв регулятора к банку снизить риски, связанные с продолжением его деятельности в РФ.

Среди ключевых причин своего несогласия с требованием ЕЦБ в UniCredit обозначили пять главных. Речь идет в том числе о нарушении со стороны европейского регулятора принципа «надлежащего управления», поскольку ответчик не предоставил веского объяснения своего решения. Кроме того, итальянский банк не устраивает тот факт, что такие требования ЕЦБ являются изначально неисполнимыми и нарушают «принцип соразмерности, уважения частной собственности UniCredit SpA и его свободы ведения предпринимательской деятельности», пояснили в финансовой группе.

При этом в UniCredit уточнили, что примут от европейского суда в том числе частичное удовлетворение собственного иска. Речь идет, в частности, об отмене запрета на выдачи новых или продление уже предоставленных кредитов после 1 июня 2024 года, отмене эмбарго на проведение с 1 сентября платежей российских клиентов в различных валютах западных стран, а также расчетных единицах Казахстана и Японии. Кроме того, в UniCredit призвали европейский суд отменить запрет с лета привлекать средства на текущие счета и срочные депозиты внутри России.

Ранее в UniCredit объяснили подачу иска к ЕЦБ стремлением получить от суда разъяснения по поводу требований Европейского центрального банка, касающихся сокращения присутствия в России. В пресс-службе итальянского банка отметили, что сокращение бизнеса в РФ может привести к непредвиденным последствиям для финансовой группы. Несмотря на это, позже в UniCredit заявили о намерении сократить свою деятельность на территории РФ до 2025 года.