Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале заявил, что Западу следует со всей серьезностью отнестись к предупреждению о готовящейся провокации со стороны Украины с использованием грязной бомбы.
«А может кто-то гарантировать, что Киев не применит грязную бомбу для очередной своей провокации или теракта?» — задался вопросом дипломат.
По мнению Мирошника, администрации США следовало бы уточнить у Киева, что они задумали, чтобы потом не было повода говорить о том, что они не проинформированы о ситуации.
Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв «грязной бомбы». По его словам, удар будет нанесен по хранилищам ядерных отходов на АЭС.
Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области обвинило Украину в планировании ударов по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации.