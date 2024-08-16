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23:35, 16 августа 2024Мир

В МИД призвали Запад серьезно отнестись к предупреждению о провокации Украины

Мирошник призвал Запад серьезно отнестись к предупреждению о провокации Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале заявил, что Западу следует со всей серьезностью отнестись к предупреждению о готовящейся провокации со стороны Украины с использованием грязной бомбы.

«А может кто-то гарантировать, что Киев не применит грязную бомбу для очередной своей провокации или теракта?» — задался вопросом дипломат.

По мнению Мирошника, администрации США следовало бы уточнить у Киева, что они задумали, чтобы потом не было повода говорить о том, что они не проинформированы о ситуации.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв «грязной бомбы». По его словам, удар будет нанесен по хранилищам ядерных отходов на АЭС.

Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области обвинило Украину в планировании ударов по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации.

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      Марина Совина
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