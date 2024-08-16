В МИД призвали Запад серьезно отнестись к предупреждению о провокации Украины

Мирошник призвал Запад серьезно отнестись к предупреждению о провокации Украины

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале заявил, что Западу следует со всей серьезностью отнестись к предупреждению о готовящейся провокации со стороны Украины с использованием грязной бомбы.

«А может кто-то гарантировать, что Киев не применит грязную бомбу для очередной своей провокации или теракта?» — задался вопросом дипломат.

По мнению Мирошника, администрации США следовало бы уточнить у Киева, что они задумали, чтобы потом не было повода говорить о том, что они не проинформированы о ситуации.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв «грязной бомбы». По его словам, удар будет нанесен по хранилищам ядерных отходов на АЭС.

Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области обвинило Украину в планировании ударов по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации.

