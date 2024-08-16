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11:18, 16 августа 2024Наука и техника

В России представили новый корвет на базе «Каракурта»

«Известия»: модель корвета на базе МРК «Каракурт» представили на «Армии-2024»
МРК «Советск» проекта «Каракурт»

МРК «Советск» проекта «Каракурт». Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Модель нового корвета на базе малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт» представили на международном форуме «Армия-2024». Об этом сообщают «Известия».

Перспективный корабль отличается от «Каракурта» измененным составом двигательной установки. Это позволило высвободить дополнительные объемы для установки противолодочного вооружения. На корвете разместили гидроакустический комплекс с буксируемой и подкильной антеннами и малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК».

«Изменение состава двигательной установки уменьшило скорость полного хода корабля с 32 узлов до 26. Тем не менее получился крайне интересный представитель Военно-морского флота, которым можно заменить устаревающие малые противолодочные корабли проектов 1124М и 1331», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что такой корвет может решать различные задачи в прибрежной зоне, включая обеспечение развертывания атомных подлодок и крупных надводных кораблей в водах Баренцева и Берингова морей.

В июне источник ТАСС сообщил, что в 2024 году Балтийский флот получит три «Каракурта». Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет «Калибр». Также они оснащены пулеметами, артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров, шестиствольными установками АК-630 калибра 30 миллиметров и комплексами «Панцирь».

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      Даниил Иринин
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