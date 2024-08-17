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00:15, 17 августа 2024Спорт

17-летняя россиянка обыграла пятую ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира WTA

Андреева обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати

Мирра Андреева. Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports / Reuters

Россиянка Мирра Андреева обыграла итальянку Жасмин Паолини и вышла в 1/4 финала турнира серии Masters 1000 в Цинциннати. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу 17-летней россиянки. Теннисистки провели на корте 2 часа. В четвертьфинале Андреевой предстоит сыграть против первой ракетки мира Иги Швентек.

Андреева — серебряный призер Олимпиады-2024. Вместе с Дианой Шнайдер она заняла второе место в парном разряде. Андреева занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Паолини с Сарой Эррани обыграла россиянок в финале Олимпийских игр в Париже. Итальянка является пятой ракеткой мира.

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      Дарья Коршунова
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