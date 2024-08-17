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18:58, 17 августа 2024Спорт

«Динамо» победило «Крылья Советов» в РПЛ

«Динамо» со счетом 1:0 обыграло «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Бителло с передачи Константина Тюкавина на 75-й минуте.

В начале игры на поле выбежал болельщик. Фаната увели с поля стюарды и игра возобновилась. По ходу матча травму ноги получил камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале.

«Динамо» с 12 очками закрепилось на второй строчке в турнирной таблице. На счету «Крыльев Советов» три очка, самарцы располагаются на 13-й позиции.

В следующем туре бело-голубые примут «Краснодар», «Крылья Советов» дома сыграют с «Пари Нижний Новгород». Обе встречи пройдут 25 августа.

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      Дарья Коршунова
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