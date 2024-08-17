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18:13, 17 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ заявил о готовности посетить Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси обеспокоился состоянием Курской и Запорожской АЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси . Фото: Henrik Montgomery / Globallookpress.com

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности Курской и Запорожской атомных электростанций (АЭС) «на фоне событий в России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Гросси выразил готовность лично оценить ситуацию вокруг действующей Курской АЭС и, учитывая близость к ней военных действий, посетить ее. Ранее во время телефонного разговора генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ посетить Курчатов и Курскую АЭС.

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины начали подготовку к атаке на Курскую АЭС. Захарова заявила, что возможная атака на энергетический объект нарушает постулаты МАГАТЭ и в итоге может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

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      Олеся Мицкевич
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