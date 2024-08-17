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10:53, 17 августа 2024Спорт

Игравший восемь лет в США хоккеист объяснил возвращение в Россию

Хоккеист Просветов о возвращении: в США мою русскую душу часто тянуло в Россию

Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters

Вратарь ЦСКА Иван Просветов объяснил возвращение в Россию после восьми лет игровой практики в США. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист заявил, что скучал по России, когда уезжал после отпуска обратно в Штаты. «В Америке мою русскую душу часто тянуло в Россию. В России для меня очень комфортная атмосфера», — рассказал Просветов.

25-летний Просветов подписал трехлетний контракт с ЦСКА 1 августа. Он заявил, что не рассматривал другие варианты, так как ЦСКА — солидный клуб.

Просветов является уроженцем Москвы. В Северной Америке он выступал с 2016 года. В Национальной хоккейной лиге вратарь провел 24 матча за «Аризону Койотис» и «Колорадо Эвеланш».

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      Анастасия Борисова
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