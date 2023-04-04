Вратарь «Аризоны» установил антирекорд НХЛ по пропущенным шайбам среди россиян

Вратарь «Аризоны» Просветов установил антирекорд НХЛ по пропущенным шайбам среди россиян

Вратарь клуба «Аризона Койотис» Иван Просветов установил антирекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по пропущенным голам среди россиян. Об этом сообщает Quant Hockey.

В матче против «Сиэтл Кракен» хоккеист пропустил восемь голов. Ранее такое же количество шайб не смогли отразить Николай Хабибулин («Эдмонтон Ойлерс»), Семен Варламов («Колорадо Эвеланш») и Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»).

Всего в текущем сезоне Просветов провел в НХЛ пять матчей, три из которых завершились победой. В последних двух играх россиянин пропустил в общей сложности 15 голов.

10 марта россиянин Евгений Малкин установил клубный рекорд «Питтсбург Пингвинс» по количеству штрафных минут. По состоянию на 4 апреля их на счету нападающего 1090.