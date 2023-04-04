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12:38, 4 апреля 2023Спорт

Вратарь «Аризоны» установил антирекорд НХЛ по пропущенным шайбам среди россиян

Вратарь «Аризоны» Просветов установил антирекорд НХЛ по пропущенным шайбам среди россиян

Фото: Matt Kartozian / USA TODAY Sports / Reuters

Вратарь клуба «Аризона Койотис» Иван Просветов установил антирекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по пропущенным голам среди россиян. Об этом сообщает Quant Hockey.

В матче против «Сиэтл Кракен» хоккеист пропустил восемь голов. Ранее такое же количество шайб не смогли отразить Николай Хабибулин («Эдмонтон Ойлерс»), Семен Варламов («Колорадо Эвеланш») и Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»).

Всего в текущем сезоне Просветов провел в НХЛ пять матчей, три из которых завершились победой. В последних двух играх россиянин пропустил в общей сложности 15 голов.

10 марта россиянин Евгений Малкин установил клубный рекорд «Питтсбург Пингвинс» по количеству штрафных минут. По состоянию на 4 апреля их на счету нападающего 1090.

Дарья Коршунова
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