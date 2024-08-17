Одна страна полностью осталась без электричества из-за нехватки топлива

Вся территория Ливана осталась без электричества из-за нехватки топлива

Вся территория Ливана осталась без электричества из-за нехватки топлива в стране. Об этом сообщает местный телеканал LBC со ссылкой на госпредприятие Electricite du Liban (EDL).

Известно, что ранее произошло отключение последнего энергоблока крупнейшей электростанции Аль-Захрани. Отмечается, что в результате будут затронуты такие жизненно важные объекты, как аэропорт, морской порт, водяные насосы и канализационные системы, говорится в заявлении компании.

Жителей страны призвали максимально экономить воду, поскольку отключение электричества значительно сказалось на местной гидроэнергетике.

В пятницу, 16 августа, Владивосток и практически весь Приморский край остались без света из-за аварии. Ее причиной стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. В результате сбоя часть жителей регионов застряла в электричках и лифтах, а у некоторых сгорела бытовая техника. Помимо этого, в Приморье перестали работать светофоры, а некоторые граждане не смогли попасть в квартиры из-за отключения домофонов.