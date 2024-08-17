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20:03, 17 августа 2024Спорт

Месси потребовал 50 тысяч евро от экоактивистов

Лионель Месси потребовал 50 тысяч евро от экоактивистов за граффити на его доме

Фото: Anton Zaitsev / Globallookpress.com

Футболист сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси потребовал 50 тысяч евро (около 4 миллионов 892 тысяч рублей) от экоактивистов организации Futuro Vegetal. Об этом сообщает AS.

Утром 6 августа особняк Месси на Ибице облили черной и красной краской. Также активисты сфотографировались с самодельным плакатом, на котором написано «помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию».

В феврале сообщалось, что Месси стал самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет аргентинец оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

37-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

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      Дарья Коршунова
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