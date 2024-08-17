Путин назначил Бутина первым замминистра иностранных дел России

Путин назначил Сергея Бутина на должность первого замглавы МИД

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина на должность первого заместителя министра иностранных дел (МИД) РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Этим же документом Бутин освобожден от ранее занимаемой должности — замглавы российского МИД. Указ вступает в силу со дня подписания, 17 августа.

Ранее глава государства переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности. Нургалиев занимает эту должность с февраля 2023 года.