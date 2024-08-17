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16:52, 17 августа 2024Россия

Путин назначил Бутина первым замминистра иностранных дел России

Путин назначил Сергея Бутина на должность первого замглавы МИД
Сергей Бутин

Сергей Бутин. Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина на должность первого заместителя министра иностранных дел (МИД) РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Этим же документом Бутин освобожден от ранее занимаемой должности — замглавы российского МИД. Указ вступает в силу со дня подписания, 17 августа.

Ранее глава государства переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности. Нургалиев занимает эту должность с февраля 2023 года.

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