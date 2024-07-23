Путин назначил первого замсекретаря Совбеза России

Путин переназначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Нургалиев занимает эту должность с февраля прошлого года, с 2012-го он был замсекретаря Совбеза.

Этим же указом заместителями секретаря Совбеза России переназначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов. Помощником секретаря Совбеза переназначен Дмитрий Грибков.

Нынешний секретарь Совбеза Сергей Шойгу покинул должность министра обороны России спустя 12 лет на посту. В Кремле это решение объяснили необходимостью повысить открытость военного ведомства для внедрения «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

