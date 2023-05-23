Раскрыты обязанности нового замглавы МИД России Сергея Бутина

ТАСС: назначенный заместителем главы МИД Бутин будет заниматься вопросами кадровой работы

Новый замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Бутин будет заниматься вопросами кадровой работы и генерального секретариата ведомства. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, собеседник агентства указал, что назначенный на пост замминистра Бутин сфокусируется на решении вопросов, связанных с кадровой работой и генерального секретариата ведомства.

О том, что президент России Владимир Путин назначил директора генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина новым заместителем министра иностранных дел, стало известно во вторник, 23 мая.

Перед этим российский лидер освободил от должности замглавы МИД Олега Сыромолотова. Причины увольнения не уточнялись. Сыромолотов занял этот пост в марте 2015 года. До этого он с 2004-го по 2015 год возглавлял контрразведку ФСБ России.