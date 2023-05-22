Путин назначил нового замглавы МИД

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил директора генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина новым заместителем министра иностранных дел. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», — сообщается в указе.

Ранее Путин освободил от должности замглавы МИД Олега Сыромолотова. Причины увольнения не уточнялись. Сыромолотов занял этот пост в марте 2015 года. До этого он с 2004 по 2015 год возглавлял контрразведку ФСБ России.