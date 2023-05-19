Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 19 мая 2023Мир

Путин уволил замглавы МИД Сыромолотова

Президент России Путин освободил от должности замглавы МИД Сыромолотова
Олег Сыромолотов

Олег Сыромолотов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что указ вступает в силу со дня его подписания, 19 мая. Причины увольнения не сообщаются. Также нет информации о том, кто займет пост заместителя министра иностранных дел.

Сыромолотов был назначен замглавы российского МИД по вопросам противодействия терроризму в марте 2015 года. До этого он с 2004 по 2015 года возглавлял контрразведку Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Зеленский не поедет на саммит G7
Мигрантка бросила новорожденную дочь в коробке на улице российского города
Под Москвой 14-летний подросток в лесу напоролся ягодицами на штык от винтовки
Супружеским парам подсказали способ избежать споров из-за уборки
В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за привидевшейся татуировки с Бандерой
В России ответили на поставленное Британией условие разморозки активов
Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном «мамском» наряде
Сотрудница IT-компании приняла претензии в письмах босса за домогательства
Глава ОКР сравнил допуск российских спортсменов на турниры с кукольным театром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.