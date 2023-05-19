Путин уволил замглавы МИД Сыромолотова

Президент России Путин освободил от должности замглавы МИД Сыромолотова

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что указ вступает в силу со дня его подписания, 19 мая. Причины увольнения не сообщаются. Также нет информации о том, кто займет пост заместителя министра иностранных дел.

Сыромолотов был назначен замглавы российского МИД по вопросам противодействия терроризму в марте 2015 года. До этого он с 2004 по 2015 года возглавлял контрразведку Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.