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10:12, 17 августа 2024Наука и техника

Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии»

Профессор радиологии Салим объяснил тайну «кричащей мумии» работой дантиста

Фото: Sahar Saleem / Handout via Reuters

Знаменитая «кричащая мумия», необычное выражение лица которой археологи не могли объяснить почти сто лет, оказалась жертвой непрофессиональной работы дантиста. К такому выводу пришла группа египетских ученых под руководством профессора радиологии Сахар Салим из Каирского университета. Их работа опубликована в журнале Frontiers in Medicine.

Захоронение нашли в Луксоре в 1935 году. Оно располагалось у гробницы придворного архитектора Сенмута периода Нового царства (XVI-XIII века до нашей эры). Мумифицированное тело женщины лежало в деревянном саркофаге в отдельной нише для членов семьи Сенмута. От прочих мумий ее отличал перекошенный, словно от крика или страдания, рот.

Поначалу специалисты решили, что такое выражение лица стало следствием некачественного бальзамирования. С учетом того, что Сенмут под конец жизни впал в немилость, так что его имя даже исчезло из государственных бумаг, предположение было похожим на истину.

Подтверждением этой догадки стали внутренние органы, которые у родственницы Сенмута не были удалены. На своих местах остались мозг, легкие, печень, селезенка, почки, что является нарушением правил бальзамирования. В таких условиях, казалось, нарушение канонической позы и выражение лица стало следствием общего отношения.

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Однако, говорится в современной работе, продвинутые методы показали, что бальзамирование было выполнено по высшему разряду. Использовался дорогостоящий материал (ладан из папирусной босвеллии и смола красноплодного можжевельника), привезенный издалека, а уже сам факт хорошей сохранности внешнего вида мумии и внутренних органов говорит о том, что даже с ними можно было сделать качественную мумификацию. Опровергает идею дешевой работы и черный парик из волокон финиковой пальмы с добавлением кварца, магнетита и альбита

Исследование с инфракрасным излучением показало, что никаких серьезных патологий, кроме легкого артрита, у женщины не было. А вот с зубами проблем было гораздо больше. Несколько из них она потеряла при жизни, другие были выдернуты перед самой кончиной.

Скорее всего, полагают ученые, именно удаление зуба и стало причиной шока или сердечного приступа, результатом которого стал мгновенный трупный спазм. Мышцы закоченели и застыли в определенной позе, после чего исправить ситуацию уже нельзя.

Ранее сообщалось, что египетские ученые впервые воссоздали трехмерную модель мумии фараона Аменхотепа I с помощью трехмерной компьютерной томографии.

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      Платон Щукин
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