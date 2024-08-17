Тарасова о катках в России и США: когда у нас был один каток, там их было сто

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила оснащенность катками России и США. Ее слова приводит Sport24.

«В США намного больше катков — просто так есть. Когда у нас был один каток, там их было сто. В России даже если их чаще и больше строить, то они все равно будут заняты людьми», — заявила Тарасова. Она отметила, что не может представить себе каток в российской деревне. «Только если речка замерзнет и будет лед», — заключила тренер.

Тарасова посоветовала строить по два катка сразу, потому что один сразу будет занят. По ее словам, катки должны быть простые, но с дополнительными залами.

Ранее Тарасова сравнила уровень спортивности населения в России и США. «Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее», — рассказала она.