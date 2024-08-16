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16:20, 16 августа 2024Спорт

Тарасова сравнила спортивность населения в России и США

Татьяна Тарасова заявила, что в России более спортивное население, чем в США

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила уровень спортивности населения в России и США. Ее слова приводит Sport24.

«Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом», — заявила Тарасова.

Тренер отметила, что в США спорт платный. «Но не могу сказать, что в России он сейчас бесплатный. Может быть, цена разная, но и зарплаты у родителей отличаются», — добавила специалист.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев написал пост, в котором назвал Россию неспортивной страной. В комментариях к публикации подписчик попросил Губерниева не возвращаться в страну. «Идиот, я в Вологде», — ответил телеведущий.

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      Алексей Гусев
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