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00:25, 18 августа 2024Спорт

В «Оренбурге» нецензурно оценили работу судей в матче с «Ростовом»

Директор «Оренбурга» Андреев нецензурно оценил работу судей в игре с «Ростовом»
Владислав Безбородов

Владислав Безбородов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев нецензурно оценил работу судей в матче с «Ростовом». Его слова приводит «РБ Спорт» на YouTube.

Андреева возмутила работа судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым. «Невозможно 99 процентов спорных единоборств судить в одну сторону. Мы со своими ошибками разберемся, но вот эта бригада Безбородова», — заявил он, сопроводив речь матом.

17 августа «Оренбург» проиграл «Ростову» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

«Оренбург» с пятью очками располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» набрал восемь очков и поднялся на четвертую строчку.

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      Андрей Стрельцов
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