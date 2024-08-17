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21:33, 17 августа 2024Спорт

«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» в РПЛ

«Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 сыграли в пятом туре РПЛ
Николай Комличенко

Николай Комличенко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 3:2. У «Оренбурга» забитыми мячами отметились Брайан Мансилья и Химми Марин. Одержать победу хозяевам помог дубль Николая Комличенко и гол Роналдо в добавленное к игре время.

«Ростов» набрал восемь очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» с пятью очками располагается на девятом месте.

В следующем туре «Оренбург» 24 августа на выезде сыграет с воронежским «Факелом». На следующий день «Ростов» встретится в гостях с московским «Локомотивом».

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      Дарья Коршунова
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