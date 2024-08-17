Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 17 августа 2024Россия

В России отреагировали на предполагаемое использование HIMARS под Курском

Сенатор Джабаров: из-за ударов по Курской области надо бить по складам Украины
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия должна уничтожать западное оружие сразу после его поставки на территорию Украины, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на предполагаемое использование украинскими силами американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по Курской области.

Они все публично врали, что этого быть не может, что они не допустят. Все они могут, все они допустят. Я думаю, что наше высшее политическое и военное руководство будет решать, каким должен быть наш ответ

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Единственное, считаю, что было бы здорово, если бы мы наносили удары по логистическим центрам, которые получают эти вооружения из-за рубежа — морские порты, железнодорожные станции, тоннели, аэродромы. И, наверное, уничтожать на месте во время прибытия на территорию Украины было бы логично. Но это, еще раз повторяю, что это моя субъективная оценка, я не специалист, но все решения должны принимать военные стратеги, Генеральный штаб и верховный главнокомандующий», — сказал сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, применили американские РСЗО НIMARS для атак по гражданской инфраструктуре в Курской области. По ее словам, из-за этого был полностью разрушен мост через реку Сейм в Глушковском районе.

ВСУ ударили по важной для логистики российских сил переправе 16 августа. Советник врио губернатора Курской области Роман Алехин отметил, что таким образом Киев перешел к захвату участка Глушковского района.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников. За что они брали деньги?

      Хирург показал фото бывшей жены Аршавина до и после пластики

      Сработавшую в московском метро гермодверь сняли на видео

      В МИД России призвали Молдавию прекратить безответственные игры с суверенитетом

      С начала августа стоимость газа в Европе резко выросла

      Додон заявил о необходимости стратегического партнерства Молдавии с Россией

      Дрон ВСУ атаковал дорогу рядом с энергоблоками ЗАЭС

      На Западе раскрыли причастность НАТО к атаке ВСУ на Курскую область

      Командир «Ахмата» заявил об истощающихся резервах ВСУ в Курской области

      В метро Москвы сработала гермодверь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше