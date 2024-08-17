В России отреагировали на предполагаемое использование HIMARS под Курском

Сенатор Джабаров: из-за ударов по Курской области надо бить по складам Украины

Россия должна уничтожать западное оружие сразу после его поставки на территорию Украины, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на предполагаемое использование украинскими силами американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по Курской области.

Они все публично врали, что этого быть не может, что они не допустят. Все они могут, все они допустят. Я думаю, что наше высшее политическое и военное руководство будет решать, каким должен быть наш ответ Владимир Джабаров российский сенатор

«Единственное, считаю, что было бы здорово, если бы мы наносили удары по логистическим центрам, которые получают эти вооружения из-за рубежа — морские порты, железнодорожные станции, тоннели, аэродромы. И, наверное, уничтожать на месте во время прибытия на территорию Украины было бы логично. Но это, еще раз повторяю, что это моя субъективная оценка, я не специалист, но все решения должны принимать военные стратеги, Генеральный штаб и верховный главнокомандующий», — сказал сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, применили американские РСЗО НIMARS для атак по гражданской инфраструктуре в Курской области. По ее словам, из-за этого был полностью разрушен мост через реку Сейм в Глушковском районе.

ВСУ ударили по важной для логистики российских сил переправе 16 августа. Советник врио губернатора Курской области Роман Алехин отметил, что таким образом Киев перешел к захвату участка Глушковского района.